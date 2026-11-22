Libańskie siły zbrojne przejęły około 264 kg materiałów wybuchowych przemycanych z Syrii i zatrzymały trzy osoby podejrzewane o udział w tej operacji. Informuje o tym The National, powołując się na oświadczenie wojskowych.

Przejęcie na granicy

Według armii libańskiej materiały wybuchowe przejęto w sobotę w rejonie Al-Daura — Mashari el-Kaa po monitorowaniu północnej i wschodniej granicy kraju. Wśród znalezionych materiałów było 203 kg plastycznego materiału wybuchowego C4 oraz 61 kg trotylu.

Trzech zatrzymanych zidentyfikowano wyłącznie za pomocą inicjałów. Wojskowi poinformowali, że przekazali przejęte materiały władzom, a śledztwo prowadzone przez organy sądowe trwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Osobna operacja w Syrii

Oddzielnie syryjska Generalna Służba Wywiadowcza wspólnie z siłami bezpieczeństwa wewnętrznego poinformowała o przejęciu różnych rodzajów broni przygotowanej do przemytu do Libanu. Operację przeprowadzono na obszarze wiejskim w pobliżu Damaszku.

Syryjskie służby bezpieczeństwa zatrzymały jedną osobę podejrzewaną o udział w operacji. Kontynuują sprawdzenie, aby ustalić szerszą sieć oraz jej możliwe powiązania z operacjami przemytu broni.

W ubiegłym miesiącu armia libańska również informowała o przejęciu prawie 250 kg materiałów wybuchowych przemycanych przez granicę z Syrii. Jak wówczas podawała, znaleziono cztery bomby, osiem detonatorów, trotyl i przewody elektryczne.

Czytaj nas na