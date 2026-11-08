Liverpool pokonał Crystal Palace 3:1 w meczu Premier League w południowym Londynie. Goście przerwali serię dwóch porażek — z Arsenalem w lidze i z Fenerbahçe w Lidze Mistrzów.

Jak informuje The Guardian, wynik pod koniec pierwszej połowy otworzył Alexis Mac Allister. Pomocnik głową wykończył dośrodkowanie Dominika Szoboszlaia z rzutu wolnego. Kibice gospodarzy byli niezadowoleni z decyzji sędziego Tony'ego Harringtona, który odgwizdał faul Jeffersona Lerma na Codym Gakpo, po którym Liverpool otrzymał prawo do stałego fragmentu gry.

Gole Wirtza i Isaka

W 54. minucie przewagę gości podwoił Florian Wirtz. Uderzył z pierwszej piłki po niskim podaniu Bradleya Barcoli z prawej strony. Po stracie drugiego gola Crystal Palace niemal nie stwarzał groźnych sytuacji, a Alisson zatrzymał strzał Yeremy'ego Pino po szybkiej akcji.

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Trzeciego gola Liverpool zdobył w 89. minucie: Alexander Isak celnie uderzył po zagraniu Wirtza. Już w doliczonym czasie gry Eddie Nketiah, który wszedł z ławki, wykorzystał rzut karny i zmniejszył stratę gospodarzy. Ten gol był pierwszym dla Crystal Palace w serii czterech kolejnych porażek w lidze.

Szanse gospodarzy przed przerwą

Przed przerwą Crystal Palace miał kilka okazji, by objąć prowadzenie. Pino trafił w poprzeczkę, a Jorgen Strand Larsen zdobył gola, którego nie uznano z powodu spalonego. Daichi Kamada również miał okazję po podaniu Tyricka Mitchella, ale jego strzał obronił Alisson. Po golu Mac Allistera bramkarz Liverpoolu po raz kolejny uratował zespół, przenosząc strzał Adama Whartona na rzut rożny.

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