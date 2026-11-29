W Liverpoolu w Wielkiej Brytanii 29 listopada Liverpool i Everton zremisowały 1:1 w 249. derbach Merseyside. Mecz angielskiej Premier League odbył się na stadionie Hill Dickinson. O wyniku spotkania informuje Channel NewsAsia.

Szybki gol Liverpoolu

Goście otworzyli wynik już w piątej minucie. Po tym, jak obrona Evertonu nie zdołała wybić piłki z pola karnego, Florian Wirtz podał ją do Dominika Szoboszlaia. Ten precyzyjnie uderzył zewnętrzną częścią stopy i pokonał bramkarza Jordana Pickforda.

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Samobój wyrównał wynik

Everton wyrównał w 25. minucie. Groźne dośrodkowanie Kierana Dewsbury-Halla z rzutu wolnego wywołało zamieszanie w polu karnym Liverpoolu, a Jeremie Frimpong, próbując przechwycić piłkę, skierował ją do własnej bramki.

Po remisie Liverpool pozostał na czwartym miejscu z 22 punktami, podczas gdy Everton zajmuje ósmą pozycję z 17 punktami. Żadna z drużyn nie zdołała zdobyć zwycięskiego gola przed końcowym gwizdkiem.

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