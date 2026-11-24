Angielski klub piłkarski Liverpool zagra bez holenderskich piłkarzy Cody’ego Gakpo i Ryana Gravenbercha w meczu Ligi Mistrzów przeciwko belgijskiemu Brugge. Obaj zawodnicy nie wystąpili również w niedzielnym zwycięstwie zespołu 4:0 nad Manchesterem United, poinformował Channel NewsAsia.

Kontuzja Gakpo

Gakpo wrócił po przerwie reprezentacyjnej z urazem łydki. Trener Liverpoolu Andoni Iraola sprecyzował, że chodzi o uszkodzenie mięśnia płaszczkowatego. Według niego kontuzja nie jest poważna, jednak piłkarz nie zagra także w najbliższych derbach Merseyside przeciwko Evertonowi.

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Powrót do zdrowia Gravenbercha

Gravenberch nadal wraca do zdrowia po złamaniu pięty i opuścił ostatnie trzy mecze Liverpoolu. Iraola zaznaczył, że pomocnik wciąż odczuwa ból, a takie urazy mogą być trudne. Klub stara się znaleźć optymalny sposób, aby pomóc zawodnikowi w powrocie do zdrowia.

Po czterech meczach w Lidze Mistrzów Liverpool ma dziewięć punktów i zajmuje ósme miejsce. Zespół wygrał trzy pierwsze spotkania, a następnie przegrał z tureckim Fenerbahce w Stambule.

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