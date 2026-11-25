Libia opublikowała w oficjalnym dzienniku umowę z Turcją o rozgraniczeniu obszarów jurysdykcji morskiej na Morzu Śródziemnym. Dokument, zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów Libii, opublikowano wraz z mapą i współrzędnymi geograficznymi, informuje Anadolu Agency.

Zakończenie procedur

Umowę zatwierdzono ustawą nr 8 z 2026 roku, opublikowaną w numerze 17 oficjalnego dziennika libijskiego parlamentu. Zakończyło to formalne procedury dotyczące memorandum o rozgraniczeniu stref morskich, które Turcja i ówczesny Rząd Zgody Narodowej Libii podpisały w 2019 roku.

Dokument składa się z sześciu artykułów i dwóch załączników. Określa granice szelfu kontynentalnego i wyłącznych stref ekonomicznych obu państw za pomocą 36 współrzędnych geograficznych, rozdzielonych po równo między ich wybrzeża.

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Warunki współdziałania

Jeśli jedna ze stron rozpocznie negocjacje z państwem trzecim dotyczące granic wyłącznej strefy ekonomicznej, które mogą wpłynąć na określone współrzędne, musi powiadomić drugą stronę i przeprowadzić z nią konsultacje.

Umowa dopuszcza również wspólne ustalenia dotyczące wykorzystania zasobów naturalnych, które mogą rozciągać się przez wyłączne strefy ekonomiczne obu państw. Postanowienia dotyczące rozgraniczenia granic morskich oraz załączniki do nich nie podlegają rewizji ani zmianie w mechanizmie przewidzianym w dokumencie.

20 października Izba Reprezentantów Libii jednogłośnie zatwierdziła memorandum z 2019 roku, a także uchyliła decyzję z 2020 roku o odrzuceniu jego ratyfikacji oraz decyzję o zerwaniu stosunków politycznych z Turcją. Memorandum podpisali prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i ówczesny premier Libii Fajiz as-Sarradż 27 listopada 2019 roku; weszło ono w życie 7 grudnia tego samego roku.

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