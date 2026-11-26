Libia zaplanowała na 2027 rok przetarg na zagospodarowanie już odkrytych, lecz niewydobywanych złóż ropy, a na 2028 rok — konkurs na poszukiwania geologiczne. Kraj dąży do zwiększenia wydobycia ropy mimo niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa, informuje OilPrice.

Poprzedni konkurs

Libijska Narodowa Korporacja Naftowa ostatnio przeprowadziła przetarg na niezagospodarowane złoża w 2025 roku — po raz pierwszy od 18 lat. Według publikacji pięć z 22 zaoferowanych bloków przypadło firmom, w tym Chevronowi, Eni, Repsolowi i QatarEnergy. W przetargu uczestniczyły również Exxon i TotalEnergies.

W lipcu libijska państwowa spółka naftowa poinformowała, że wspólnie z austriackim OMV uznała odkrycie naftowe Essar za perspektywiczne pod względem komercyjnym. Jego zasoby w górnej i dolnej warstwie Sabil szacuje się na 195 mln baryłek ropy, a oczekiwane wydobycie — na około 5 tys. baryłek dziennie.

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Przeszkody dla wydobycia

Obecnie Libijska Narodowa Korporacja Naftowa wydobywa około 1,4–1,5 mln baryłek ropy dziennie i liczy na przekroczenie poziomu 2 mln baryłek dziennie do 2030 roku. Jednocześnie różne ugrupowania wykorzystują pola naftowe, terminale eksportowe i rurociągi jako narzędzia nacisku w konfrontacji z innymi siłami.

W tym tygodniu wydobycie w kraju spadło o około 350 tys. baryłek dziennie po tym, jak ugrupowanie zamknęło zawór na rurociągu transportującym ropę ze Szarary — największego pola naftowego Libii. Korporacja oświadczyła również, że wymuszone wstrzymanie pracy rurociągu Hamada na ponad 20 dni z powodu działań uzbrojonej grupy spowodowało znaczne straty finansowe i spadek wydobycia.

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