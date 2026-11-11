Londyński wieżowiec Lloyd’s Building, zaprojektowany przez brytyjskiego architekta Richarda Rogersa dla rynku ubezpieczeniowego Lloyd’s of London, w grudniu 2011 roku otrzymał status Grade I — najwyższą kategorię ochrony zabytków w Wielkiej Brytanii. W chwili podjęcia tej decyzji budynek miał 25 lat, co uczyniło go najmłodszym obiektem o takim statusie w kraju, informuje Polsat News.

Instalacje techniczne przeniesiono na zewnątrz

Budynek przy Lime Street w londyńskim City wznoszono przez osiem lat, a królowa Elżbieta II otworzyła go w listopadzie 1986 roku. Wysokość wieżowca do dachu wynosi 88 metrów, a budynek ma 14 pięter. Wraz z żurawiami do mycia okien, umieszczonymi na szczytach wież z instalacjami technicznymi, wysokość konstrukcji sięga 95,1 metra.

Rogers wygrał konkurs na projekt siedziby Lloyd’s of London w 1978 roku. Umieścił poza główną bryłą budynku szyby wind, klatki schodowe, rury wodociągowe, kanały wentylacyjne i węzły sanitarne. Takie rozwiązanie pozwoliło zachować otwartą przestrzeń wewnętrzną i zmieniać jej układ zgodnie z potrzebami firmy. Centralną częścią konstrukcji stało się atrium z Underwriting Room, wokół którego znajdują się otwarte piętra biurowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Status ochronny i najem do 2035 roku

Początkowo projekt był odbierany krytycznie: budynek porównywano do platformy wiertniczej, ekspresu do kawy i silnika motocyklowego. Później jego wartość architektoniczna została uznana na szczeblu państwowym. Status Grade I ma około 2,5% zabytków wpisanych do rejestru w Anglii. Z tego powodu wszelkie zmiany fasady, wnętrz, zewnętrznych rur lub modułów sanitarnych wymagają specjalnego zezwolenia władz londyńskiego City po konsultacjach z Historic England.

Lloyd’s of London zbudował wieżowiec na własną siedzibę, jednak później go sprzedał. Od 2013 roku właścicielem budynku jest chiński konglomerat ubezpieczeniowy Ping An, który zapłacił za niego 260 mln funtów szterlingów. W grudniu 2023 roku Lloyd’s przedłużył najem co najmniej do 2035 roku, z możliwością przedłużenia do 2040 roku. W ciągu pięciu lat budynek ma zostać wyremontowany, aby zmniejszyć jego zużycie energii.

Czytaj nas na