Lodowiec na Aneto w Hiszpanii może zniknąć w ciągu dekady — France 24
Według France 24 lodowiec na Aneto w Hiszpanii może zniknąć w ciągu dekady. Stacja informuje, że topnieje on w niezwykle szybkim tempie.
Lodowiec na Aneto
Aneto jest najwyższym szczytem hiszpańskich Pirenejów. France 24 nazywa znajdujący się na nim lodowiec jednym z największych w Europie Południowej. Redakcja uważa możliwe zniknięcie lodowca za kolejny znak globalnego ocieplenia.
Reportaż wideo France 24
W krótkim opisie France 24 zaznacza również, że proces ten może wiele powiedzieć glacjologom. Wśród powiązanych słów kluczowych materiału stacja wskazała Hiszpanię, przyrodę i zmianę klimatu.
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Reportaż wideo opublikowano 11 listopada 2026 roku w programie Focus. Trwa on 5 minut i 13 sekund. Materiał oznaczono jako wydanie o Europie.
Reportaż przygotowali Maud Petit-Jouve, Mathilde Lopinski i Sarah Morris.