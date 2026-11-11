Według France 24 lodowiec na Aneto w Hiszpanii może zniknąć w ciągu dekady. Stacja informuje, że topnieje on w niezwykle szybkim tempie.

Lodowiec na Aneto

Aneto jest najwyższym szczytem hiszpańskich Pirenejów. France 24 nazywa znajdujący się na nim lodowiec jednym z największych w Europie Południowej. Redakcja uważa możliwe zniknięcie lodowca za kolejny znak globalnego ocieplenia.

Reportaż wideo France 24

W krótkim opisie France 24 zaznacza również, że proces ten może wiele powiedzieć glacjologom. Wśród powiązanych słów kluczowych materiału stacja wskazała Hiszpanię, przyrodę i zmianę klimatu.

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Reportaż wideo opublikowano 11 listopada 2026 roku w programie Focus. Trwa on 5 minut i 13 sekund. Materiał oznaczono jako wydanie o Europie.

Reportaż przygotowali Maud Petit-Jouve, Mathilde Lopinski i Sarah Morris.

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