Siły lojalne wobec rządu Jemenu oświadczyły, że odparły atak Hutich w rejonie Al-Mudarabah w południowo-zachodniej części prowincji Lahidż. Wspierające rząd Brygady Gigantów opublikowały nagranie, które — jak twierdzą — pokazuje wycofywanie się bojowników Hutich po odparciu ataku.

Anadolu Agency poinformowała o tym 14 listopada. Większą część Lahidżu kontroluje rząd Jemenu. Przez prowincję przebiegają kluczowe drogi łączące tymczasową stolicę Aden z innymi regionami kraju, a część jej okręgów znajduje się w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab i Zatoki Adeńskiej.

Uderzenia w prowincji Taizz

Rządowa agencja Saba poinformowała o nalotach na posiłki Hutich w Wadi as-Sahja, w dystrykcie Asz-Szamajatayn w prowincji Taizz. Agencja nie podała szczegółów tych uderzeń, a Huti nie skomentowali natychmiast tych doniesień.

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Według korespondenta Anadolu Agency siły rządowe kontrolują miasto Taizz oraz inne części prowincji. Jednocześnie Huti w ostatnich tygodniach posunęli się naprzód na obszarach wiejskich i przybrzeżnych Al-Mochy, Asz-Szamajatayn, Al-Maafir, Dżabal-Habaszi i Al-Wazijji. Według korespondenta Huti kontrolują większą część Taizzu, a walki o poszczególne obszary trwają.

Ponad 340 tys. przesiedlonych osób

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji oświadczyła 13 listopada, że eskalacja militarna od sierpnia doprowadziła do przesiedlenia ponad 340 tys. osób. Saba osobno podała, że jemeńskie siły szybkiego reagowania przejęły dużą partię komponentów do dronów, która — według agencji — była przeznaczona dla Hutich. Nie sprecyzowano miejsca ani czasu operacji.

Walki między siłami rządowymi a Hutimi nasiliły się od lipca, w tym w prowincji Taizz. Jemeńskie siły zbrojne oświadczyły, że zamierzają kontynuować operację „Świt Jemenu”, która, według przewodniczącego Prezydenckiej Rady Przywódczej Raszada al-Alimiego, została rozpoczęta 5 października w celu przywrócenia instytucji państwowych i odzyskania stolicy, Sany, spod kontroli Hutich.

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