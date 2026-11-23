Naukowcy z Uniwersytetu w Brasílii w Brazylii porównali reakcję organizmu na wysiłek fizyczny u 30 dorosłych osób z long COVID oraz dziesięciu osób z grupy kontrolnej, które przeszły COVID-19 bez długotrwałych objawów. Jak podaje News-Medical, w grupie z long COVID wskaźniki utlenowania mięśni, częstości akcji serca i zużycia tlenu podczas wysiłku zmieniały się ogólnie wolniej.

Testy na cykloergometrze

Uczestnicy przeszli dwa testy na cykloergometrze: test ze stopniowym zwiększaniem obciążenia oraz test ze stałym obciążeniem do granicy tolerancji. Naukowcy mierzyli zużycie tlenu, rytm serca, a także wskaźniki oksy- i deoksyhemoglobiny/mioglobiny w mięśniu obszernym bocznym prawego uda za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni.

W grupie kontrolnej moc szczytowa wynosiła średnio 126,8 W, podczas gdy w grupie z long COVID — 74,1 W. Średni czas reakcji dla oksyhemoglobiny wyniósł 155 sekund wobec 112 sekund w grupie kontrolnej, dla deoksyhemoglobiny — 165 wobec 114 sekund, a dla rytmu serca — 136 wobec 88 sekund. Czas reakcji zużycia tlenu wyniósł 100 sekund w grupie z long COVID i 74 sekundy w grupie kontrolnej. Jednocześnie różnica dla oksyhemoglobiny była na granicy istotności statystycznej. Statystycznie istotna była tylko różnica stałej czasowej dla rytmu serca, a nie dla oksyhemoglobiny, deoksyhemoglobiny i zużycia tlenu.

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Związek z otyłością

Uczestnicy z otyłością w grupie long COVID mieli statystycznie istotnie wolniejszą reakcję oksyhemoglobiny niż uczestnicy bez otyłości. Po uwzględnieniu płci, nadciśnienia tętniczego i ciężkości ostrego COVID-19 otyłość pozostała statystycznie istotnym predyktorem wolniejszej kinetyki oksyhemoglobiny. Wiązała się z dodatkowymi 59,6 sekundy dla stałej czasowej oraz 66,8 sekundy dla średniego czasu reakcji.

Autorzy przypuszczają, że wolniejsza adaptacja mięśni do zapotrzebowania na tlen może być związana z zaburzeniami naczyniowymi i metabolicznymi, jednak mechanizmów tych bezpośrednio nie badano. Praca ma ograniczenia: próba była niewielka, grupa kontrolna liczyła tylko dziesięć osób, a uczestników nie dopasowano pod względem poziomu aktywności fizycznej i chorób współistniejących. Nie pozwala to ustalić związku przyczynowego między otyłością a spowolnioną reakcją mięśni.

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