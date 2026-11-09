Loni, jedna z pięciu miejscowości w indyjskim regionie stołecznym Delhi, znalazła się na dorocznej liście szwajcarskiej firmy monitorującej IQAir jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie. Informuje o tym The Japan Times.

Pył po podróży przez miasto

W Ghaziabadzie, na obrzeżach indyjskiej stolicy, sprzedawca papierosów Kanwar Singh powiedział, że po krótkiej przejażdżce motocyklem przez miasto jego ubranie pokrywa się drobnym pyłem. Jak twierdzi 55-letni mężczyzna, pył dostaje się do jego gardła i płuc. Singh przesunął dłońmi po ubraniu, pokazując drobny pył.

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„Wieczorem piję gorącą wodę i płuczę gardło... tylko wtedy mogę swobodnie oddychać” — powiedział.

Smog w Nowym Delhi

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Delhi wzrósł w poniedziałek. Na zdjęciu Reutersa opublikowanym wraz z materiałem ludzie ćwiczą w ogrodzie na tle smogu.

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