Loni znalazło się wśród najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie — The Japan Times
Loni, jedna z pięciu miejscowości w indyjskim regionie stołecznym Delhi, znalazła się na dorocznej liście szwajcarskiej firmy monitorującej IQAir jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie. Informuje o tym The Japan Times.
Pył po podróży przez miasto
W Ghaziabadzie, na obrzeżach indyjskiej stolicy, sprzedawca papierosów Kanwar Singh powiedział, że po krótkiej przejażdżce motocyklem przez miasto jego ubranie pokrywa się drobnym pyłem. Jak twierdzi 55-letni mężczyzna, pył dostaje się do jego gardła i płuc. Singh przesunął dłońmi po ubraniu, pokazując drobny pył.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
„Wieczorem piję gorącą wodę i płuczę gardło... tylko wtedy mogę swobodnie oddychać” — powiedział.
Smog w Nowym Delhi
Poziom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Delhi wzrósł w poniedziałek. Na zdjęciu Reutersa opublikowanym wraz z materiałem ludzie ćwiczą w ogrodzie na tle smogu.