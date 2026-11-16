Komitet Izby Lordów ds. odporności narodowej oświadczył, że planowanie Wielkiej Brytanii na wypadek sytuacji nadzwyczajnych jest przestarzałe, niedofinansowane i nieprzetestowane. Jak pisze The National, w raporcie komitetu stwierdzono, że kraj jest niewystarczająco przygotowany na zagrożenia, które mogą nakładać się na siebie i powodować kaskadowe skutki.

Komitet wezwał rząd do przygotowania w ciągu sześciu miesięcy skoordynowanej krajowej strategii odporności, a także do powołania odrębnego ministra odpowiedzialnego za ten obszar. Wśród rekomendacji znalazło się coroczne oświadczenie premiera dotyczące gotowości kraju na kryzysy.

Ryzyka dla dostaw

Autorzy raportu uważają Wielką Brytanię za szczególnie podatną na zagrożenia ze względu na zależność od kluczowych dostawców żywności, wody, leków i nawozów. Przewodnicząca komitetu baronessa Coussins ostrzegła, że cyberatak może spowodować przerwy w dostawach energii elektrycznej, zatrzymanie transportu oraz niedobory żywności w sklepach.

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Jak powiedziała, około 95% żywności w kraju sprzedaje zaledwie dziewięć sieci detalicznych. Komitet poinformował również, że Wielka Brytania importuje z Chin 80% substancji czynnej do antybiotyków penicylinowych. Ostatni zakład produkujący antybiotyki w kraju zamknięto w 2025 roku.

Przygotowanie ludności

Komitet zalecił przywrócenie krajowej produkcji niezbędnych leków, dywersyfikację łańcuchów dostaw towarów o krytycznym znaczeniu oraz rezygnację z planów wyłączenia naziemnej telewizji cyfrowej. Zaproponowano również wysłanie broszur informacyjnych do każdego gospodarstwa domowego i stworzenie aplikacji na wzór fińskiej.

W raporcie podkreślono, że ludność jest gotowa reagować na sytuacje nadzwyczajne, lecz nie ma jasnych i wiarygodnych informacji o niezbędnych działaniach. Komitet zaznaczył, że rządowa kampania Be Ready zachęca ludzi do posiadania zapasu niezbędnych rzeczy na trzy dni. Jednocześnie autorzy dokumentu wskazali, że usuwanie skutków cyberataków już kosztuje Wielką Brytanię 14,7 mld funtów rocznie.

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