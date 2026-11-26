Los Angeles Rams pokonali Green Bay Packers 26:13 i przedłużyli serię zwycięstw w NFL do pięciu meczów. Ważną rolę w wygranej odegrała gra biegowa: running back Blake Corum uzyskał rekordowe dla siebie 184 jardy i zdobył przyłożenie, informuje Sky Sports.

Corum dominował w drugiej połowie

Corum, który obchodził 26. urodziny, zdobył przyłożenie w siódmym meczu z rzędu. Wykonał 32 próby biegowe — najwięcej spośród zawodników NFL w tym sezonie i najwięcej dla running backa Rams w trakcie dziesięcioletniej kadencji głównego trenera Seana McVaya. W drugiej połowie spotkania uzyskał 161 jardów w 25 próbach.

Kolejne przyłożenie dla Rams zdobył Kyren Williams. Zespół posiadał piłkę przez 23 minuty i 45 sekund w drugiej połowie meczu, podczas gdy Packers tylko przez 6 minut i 15 sekund. Rozgrywający Los Angeles Matthew Stafford podał na 140 jardów, a zespół łącznie 47 razy zagrał biegowo. Brandon McManus wykorzystał cztery field gole w meczu przeciwko swojemu byłemu klubowi.

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Dwa przechwycone podania Love'a

Rozgrywający Green Bay Jordan Love podał na 198 jardów, ale dwukrotnie oddał piłkę rywalom po przechwytach. Packers ponieśli drugą porażkę z rzędu i mają bilans 6-5, podczas gdy Rams poprawili go do 7-4 i pozostali w walce o play-offy NFC.

Receiver Green Bay Christian Watson złapał cztery podania na 65 jardów i zdobył przyłożenie, jednak przed przerwą opuścił grę z powodu wstrząśnienia mózgu po mocnym zderzeniu z safety Rams Kamrenem Kinchensem. Kinchens został wyrzucony z boiska.

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