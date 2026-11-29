W USA, w rejonie Los Angeles, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,0 — najsilniejszego w regionie od ponad dekady. Jak informuje Der Spiegel, wstrząsy odnotowano w sobotę około godziny 9:30 czasu lokalnego. Epicentrum znajdowało się około sześciu kilometrów od wybrzeża Manhattan Beach, niedaleko międzynarodowego lotniska w Los Angeles, na głębokości około 12 kilometrów.

Kolejny wstrząs po dwóch godzinach

Ponad dwie godziny później Amerykańska Służba Geologiczna zarejestrowała kolejne trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,5. Jego epicentrum również znajdowało się około sześciu kilometrów od wybrzeża Manhattan Beach.

Lokalne media początkowo nie informowały o poszkodowanych ani znaczących zniszczeniach. Straż pożarna Los Angeles oświadczyła, że nie odnotowała osób rannych ani uszkodzeń infrastruktury. Amerykańskie Narodowe Centrum Ostrzegania przed Tsunami również podało, że nie ma zagrożenia tsunami.

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Opóźnienia na lotnisku

Początkowo nie było widocznych znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu międzynarodowego lotniska w Los Angeles. Około pół godziny po pierwszym trzęsieniu ziemi Federalna Administracja Lotnictwa USA poinformowała o opóźnieniach odlotów i lądowań do 15 minut.

Jednocześnie na nagraniu Fox News widać było pracowników lotniska usuwających odłamki rozbitych szyb. CNN poinformowało o spadających elementach pokrycia sufitowego. Nagrania rozpowszechniane przez media internetowe zarejestrowały również uruchomienie alarmów samochodowych w Los Angeles oraz odejście na drugi krąg samolotu Delta Air Lines przed lądowaniem.

Burmistrzyni Los Angeles Karen Bass oświadczyła, że wstrząsy przypominają o stałym prawdopodobieństwie trzęsień ziemi w Kalifornii. Według NBC News w regionie nie odnotowano trzęsień ziemi o takiej sile od 2014 roku.

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