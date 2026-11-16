Południowokoreańska Lotte Group awansowała Shin Yoo-yula, najstarszego syna przewodniczącego grupy Shin Dong-bina, na stanowisko prezesa ds. strategii. Pokieruje on nowo utworzonym biurem strategii zarządzania, które będzie odpowiadać za średnio- i długoterminowe planowanie, przegląd portfela biznesowego oraz wdrażanie sztucznej inteligencji w działalności grupy.

Jak informuje Korea Herald, Shin Yoo-yul był wcześniej wiceprezesem i kierował biurem przyszłego wzrostu w Lotte Corp. Ta jednostka zostanie zreorganizowana w biuro strategii zarządzania.

Kariera w grupie

Shin Yoo-yul urodził się w 1986 roku. Przed dołączeniem do Lotte przez ponad dziesięć lat, od 2008 roku, pracował w Nomura Securities. W 2020 roku rozpoczął pracę w Lotte jako szef japońskich zespołów sprzedażowych.

Następnie zajmował kluczowe stanowiska w japońskich Lotte Holdings, Lotte Financial i Lotte Real Estate, a także w południowokoreańskich Lotte Corp., Lotte Chemical i Lotte Biologics. Od 2022 roku, gdy po raz pierwszy objął stanowisko kierownicze, awansował niemal co roku.

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Shin Yoo-yul uczestniczył w rozwoju działalności biotechnologicznej Lotte. W szczególności brał udział w przygotowaniach do produkcji komercyjnej w pierwszym zakładzie Lotte Biologics na kampusie w Songdo w Inczon, a także w pozyskiwaniu zamówień produkcyjnych dla kampusu spółki w Syracuse w stanie Nowy Jork. Pracował również nad wzmocnieniem współpracy między południowokoreańskimi i japońskimi aktywami grupy w ramach strategii One Lotte.

Zmiany kadrowe w 30 spółkach

Coroczne zmiany kadrowe Lotte objęły 30 spółek grupy. Łącznie awans otrzymało 153 menedżerów, w tym 86 nowo mianowanych. Wśród nowo mianowanych menedżerów 44% stanowiły osoby w wieku od 40 do 49 lat.

Kolejnych 19 menedżerów otrzymało specjalne awanse za wyniki biznesowe — około dwa razy więcej niż rok wcześniej. Lotte zmienia również strukturę zarządzania poszczególnymi spółkami: Lotte Wellfood rozdzieli zarządzanie działalnością spożywczą i cukierniczą, a Lotte Shopping wprowadzi odrębne zarządzanie sieciami domów towarowych i supermarketów.

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