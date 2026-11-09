Producent samochodów elektrycznych Lucid ogłosił zwiększenie o 1,75 mld dolarów kredytu terminowego z odroczonym uruchomieniem od saudyjskiego Public Investment Fund (PIF), swojego największego akcjonariusza. Jednocześnie wyniki spółki za trzeci kwartał okazały się gorsze od oczekiwań Wall Street dotyczących przychodów i straty na akcję, informuje CNBC.

Wyniki kwartalne

Przychody Lucid w trzecim kwartale wyniosły 350 mln dolarów wobec konsensusowej prognozy LSEG na poziomie 407 mln dolarów. Strata na akcję wyniosła 2,74 dolara, podczas gdy analitycy oczekiwali straty w wysokości 2,28 dolara na akcję.

Strata netto spółki zmniejszyła się do 830,9 mln dolarów z 978,4 mln dolarów w analogicznym okresie rok wcześniej. Skorygowana strata przed odsetkami, podatkami, amortyzacją wartości niematerialnych i amortyzacją rzeczowych aktywów trwałych (EBITDA) wyniosła 726 mln dolarów. W trzecim kwartale 2025 roku Lucid uzyskał 336,6 mln dolarów przychodów, a strata na akcję wyniosła 3,31 dolara; skorygowana strata EBITDA wyniosła wówczas 717,7 mln dolarów.

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Finansowanie i transformacja

Lucid oświadczył, że środki od PIF mają zapewnić mu dodatkową elastyczność finansową podczas realizacji planu transformacji. Finansowanie ma wspierać działalność operacyjną i kluczowe inwestycje do czwartego kwartału 2027 roku, w tym rozpoczęcie produkcji przyszłego modelu średniej wielkości.

Po zwiększeniu kredytu całkowita płynność Lucid ma wzrosnąć do 3,75 mld dolarów z 2 mld dolarów na koniec trzeciego kwartału. Są to pierwsze wyniki kwartalne po tym, jak dyrektor generalny Silvio Napoli, który objął kierownictwo spółki w czerwcu, przedstawił plan restrukturyzacji.

Plan zakłada redukcję kosztów, poprawę przepływów pieniężnych o 1,4 mld dolarów w tym roku, a także koncentrację na programie robotaxi z Uberem i Nuro, budowie fabryki w Arabii Saudyjskiej oraz samochodzie średniej wielkości. Spółka przesunęła termin wprowadzenia tego modelu z końca bieżącego roku na drugą połowę przyszłego roku. Lucid zawiesił również prognozę i szereg celów w maju oraz planuje przedstawić plan średnioterminowy i nowe wytyczne na początku przyszłego roku.

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