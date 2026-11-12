Lufthansa przedłużyła zawieszenie lotów do Dubaju w ZEA do 27 marca 2027 roku. Ograniczenia dotyczą także lotów innych linii z grupy Lufthansa, w tym Swiss i Eurowings. Jak podaje The National, pasażerom odwołanych lotów zostaną zaoferowane elastyczne opcje zmiany rezerwacji lub pełny zwrot kosztów.

Loty do Dubaju i Rijadu

Singapore Airlines przedłużyły odwołanie lotów do Dubaju do 28 lutego 2027 roku. ITA Airways zawiesiły loty do Dubaju do 30 stycznia 2027 roku, a do Rijadu — do 7 stycznia 2027 roku. Cathay Pacific nie będzie wykonywać lotów do Dubaju i Rijadu do 31 stycznia 2027 roku.

Finnair przedłużył zawieszenie lotów do Dubaju i Dohy do 27 marca 2027 roku. Air Canada zawiesiła loty do Tel Awiwu i Dubaju do końca marca 2027 roku. Virgin Atlantic nie wznowi lotów do Dubaju do października 2027 roku, a Korean Air utrzymuje zawieszenie połączenia między Inczonem a Dubajem bez określonej daty wznowienia.

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Niektóre trasy są wznawiane

British Airways wznowiły już loty między londyńskim lotniskiem Heathrow a Międzynarodowym Portem Lotniczym w Dubaju po ośmiomiesięcznej przerwie. Jednocześnie loty przewoźnika do Abu Zabi pozostają zawieszone: nie są spodziewane przed sezonem zimowym 2027–2028. Loty do Rijadu odwołano do 11 stycznia 2027 roku, a do Bahrajnu — do końca marca.

KLM wznowił loty do Tel Awiwu, ale obejmują one postój w Larnace na Cyprze, gdzie załoga odpoczywa przez noc. Przewoźnik unika również przestrzeni powietrznej Iranu, Iraku i części Zatoki Arabskiej. Loty KLM do Dubaju są zawieszone do 27 marca 2027 roku.

Wizz Air odwołał wszystkie loty do Abu Zabi i Dubaju na sezon zimowy. Linia wyjaśniła, że regionalne ograniczenia przestrzeni powietrznej wydłużają trasy, zwiększają czas lotu i koszty, przez co eksploatacja samolotów A321neo i A321XLR w obecnych warunkach stała się nieopłacalna komercyjnie.

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