Napastnik Atletico Madryt Ademola Lookman doznał skręcenia kolana wysokiego stopnia podczas zgrupowania reprezentacji Nigerii. Klub poinformował, że nie określono terminu powrotu do zdrowia 29-letniego piłkarza. Oświadczenie w sprawie urazu klub opublikował we wtorek, 17 listopada.

Uraz w meczu reprezentacji

Jak podaje Channel NewsAsia, sztab medyczny reprezentacji Nigerii początkowo określił uraz jako niewielkie skręcenie. Lookman doznał go w piątek podczas zwycięstwa „Super Orłów” 3:1 nad Tanzanią w meczu kwalifikacyjnym do Pucharu Narodów Afryki. Tym samym klub ocenia uraz jako poważniejszy, niż początkowo informował sztab medyczny reprezentacji.

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Rehabilitacja bez określonych terminów

Atletico oświadczyło, że Lookman będzie przechodził sesje fizjoterapii i rehabilitację. Jednocześnie klub nie sprecyzował, jak długo potrwają procedury i powrót do zdrowia. W obecnym sezonie rozegrał 11 meczów w La Lidze i strzelił jednego gola. Piłkarz dołączył do madryckiego klubu w lutym, przechodząc z włoskiej Atalanty.

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