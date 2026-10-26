Luiz Inácio Lula da Silva wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. Uzyskał 51,8% głosów, podczas gdy prawicowy senator Flávio Bolsonaro — 48,2%, informuje RMF24. Różnica między kandydatami wyniosła około 4,4 mln głosów.

Bolsonaro planuje zaskarżenie

Flávio Bolsonaro oświadczył, że złoży wniosek o unieważnienie wyników głosowania. Skrytykował decyzję Sądu Najwyższego o przedłużeniu głosowania o dwie godziny.

Według Bolsonaro zamieszanie wokół godzin funkcjonowania lokali wyborczych mogło wpłynąć na wynik wyborów. Nazwał tę sytuację niedopuszczalną.

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Reakcje po głosowaniu

Po ogłoszeniu wyników Lula podziękował wyborcom za zaufanie i oświadczył, że Brazylia nie będzie niczyim podwórkiem. Wiceprezydent Geraldo Alckmin powiedział, że Lula po raz drugi uratował brazylijską demokrację.

Gratulacje dla Luli napłynęły od przywódców Meksyku, Urugwaju i innych państw Ameryki Łacińskiej, a także od amerykańskiego senatora Berniego Sandersa. Lula deklarował zamiar kontynuowania polityki społecznej i wielostronnej współpracy międzynarodowej, podczas gdy Bolsonaro opowiadał się za cięciami budżetowymi, reformami wspierającymi biznes i zbliżeniem ze Stanami Zjednoczonymi.

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