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Lumos Labs informuje o lepszych wynikach testów po treningach z Lumosity — News-Medical

UA.NEWS 16 listopada 2026 21:15
Lumos Labs informuje o lepszych wynikach testów po treningach z Lumosity — News-Medical

Firma Lumos Labs poinformowała o wynikach randomizowanego badania klinicznego BRIGHT-Mind, w którym jej program treningu mózgu Lumosity wykazał większą poprawę ogólnych wskaźników poznawczych u zdrowych dorosłych niż program filmów edukacyjnych. Według News-Medical wyniki mają zostać przedstawione 18 listopada 2026 roku na konferencji Clinical Trials on Alzheimer's Disease w Bostonie w USA.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu wzięło udział 801 osób w wieku od 25 do 80 lat. Przez 12 tygodni uczestnicy trenowali w domu: jedna grupa korzystała z Lumosity, a druga z programu filmów edukacyjnych. Do głównej analizy włączono 677 uczestników.

Funkcje poznawcze oceniano za pomocą odrębnej baterii 12 testów, których uczestnicy nie ćwiczyli podczas treningów. Wyniki w grupie Lumosity poprawiły się bardziej niż w grupie porównawczej; wartość p wyniosła 0,00032. Według oceny autorów różnica między grupami była w przybliżeniu porównywalna z różnicą w wynikach testów między osobami, których wiek różnił się o około 6,7 roku.

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Ocena uczestników

Według Lumos Labs efekt był podobny wśród uczestników w wieku od 25 do 80 lat. Ponadto 70% osób z grupy Lumosity zgłosiło poprawę koncentracji, pamięci i zdolności jasnego myślenia w skali Patient Global Impression of Improvement. W grupie filmów edukacyjnych takie zmiany zgłosiło 46% uczestników.

Firma zaznaczyła, że grupa kontrolna również codziennie wykonywała stymulującą umysłowo aktywność komputerową. Taki projekt miał uwzględnić możliwy wpływ ogólnego zaangażowania uczestników lub ich oczekiwań na wyniki.

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