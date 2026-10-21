W Republice Południowej Afryki była minister sprawiedliwości Brigitte Mabandla oświadczyła przed Komisją Hampape, że nigdy nie zadzwoniła do ówczesnego specjalnego dyrektora Krajowego Urzędu Prokuratury, Silasa Ramaite’a, z poleceniem wprowadzenia moratorium na ściganie karne w sprawach związanych z TRC. Zeznania złożyła 21 października 2026 roku, podaje Daily Maverick.

Sprzeczne zeznania dotyczące rozmowy telefonicznej

Ramaite, który wówczas odpowiadał w Krajowym Urzędzie Prokuratury za sprawy związane z TRC, wcześniej powiedział komisji, że 11 listopada 2004 roku Mabandla poinformowała go o utworzeniu zewnętrznego mechanizmu — Amnesty Task Team — oraz o wprowadzeniu moratorium do czasu przyjęcia odpowiednich wytycznych. Jak twierdził, następnie polecił Antonowi Ackermannowi, szefowi Jednostki Ścigania Przestępstw Priorytetowych, zawiesić dochodzenia.

Jak utrzymywał Ramaite, telefon nadszedł krótko przed planowanym aresztowaniem byłego ministra policji z czasów apartheidu Adriana Vloka, byłego komisarza policji Johana van der Merwe oraz innych osób w sprawie usiłowania zabójstwa przez otrucie wielebnego Franka Chikane w 1989 roku. Ramaite nazwał sprawę Chikane „manewrem odwracającym uwagę” mającym na celu zatrzymanie wszystkich spraw i powiedział, że był niezadowolony z ingerencji władzy wykonawczej.

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Stanowisko Mabandli i innych świadków

Mabandla odrzuciła twierdzenia, że taki telefon wykonała ona lub ktokolwiek z pracowników jej ministerstwa. Powiedziała, że konsultowała się z byłym szefem Krajowego Urzędu Prokuratury Vusim Pikolim, próbując odtworzyć okoliczności sprawy. Według Mabandli, po sprawdzeniu dat z zespołem prawnym ustaliła, że w dniu rzekomego telefonu przebywała w Bangi, w Republice Środkowoafrykańskiej. Jednocześnie powiedziała, że nie ma dokumentów, które mogłyby to potwierdzić.

Ackermann wcześniej zeznał, że rano przed aresztowaniem Vloka i van der Merwe otrzymał telefon od Jana Wagenaara, przedstawiciela byłych generałów z czasów apartheidu. Miał on powiedzieć, że Mabandla skontaktuje się z nim w sprawie tej sprawy. Później, według relacji Ackermanna, niezidentyfikowany pracownik z biura minister polecił mu zawiesić sprawę, lecz odpowiedział on, że minister nie ma takich uprawnień. Następnie Ramaite, według zeznań Ackermanna, nakazał zawiesić wszystkie sprawy TRC.

Ackermann oświadczył również, że Wagenaar mówił mu o rzekomo osiągniętej decyzji politycznej po spotkaniu liderów Afrykańskiego Kongresu Narodowego i byłego prezydenta Frederika Willema de Klerka. Były prezydent Thabo Mbeki zaprzeczył, że spotykał się z de Klerkiem lub generałami w celu zawarcia tajnych porozumień.

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