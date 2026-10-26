W Caracas w Wenezueli liderka opozycji María Corina Machado oświadczyła, że jest gotowa przeprowadzić rozmowy z tymczasową prezydent Delsy Rodríguez po powrocie do kraju z wygnania, informuje Channel NewsAsia.

Gotowość do dialogu

Rzeczniczka Machado, Claudia Macero, powiedziała na antenie Union Radio, że opozycjonistka jest gotowa usiąść do rozmów nie tylko z Rodríguez, lecz także z innymi rozmówcami, jeśli będzie to konieczne. Jak zaznaczyła, rozmowa powinna odbywać się na oczach kraju, w sposób przejrzysty i według określonego porządku obrad.

Machado przybyła do Caracas w niedzielę, 25 października, po niemal roku na wygnaniu. Jej powrotowi towarzyszyły tysiące zwolenników: ludzie z wenezuelskimi flagami ustawili się wzdłuż autostrad, przy punktach poboru opłat i na ulicach miast. Do stolicy wjechała w kolumnie samochodów i motocykli.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja UE i wybory

Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła powrót Machado. Rzecznik UE do spraw zagranicznych Anouar El Anouni wyraził nadzieję, że władze Wenezueli i wszystkie siły polityczne wykorzystają tę okazję do inkluzywnego dialogu prowadzonego przez samych Wenezuelczyków, aby przeprowadzić wolne i uczciwe wybory.

Tymczasowy rząd Wenezueli obiecał przeprowadzić wybory, jednak nadal nie podał daty głosowania. Partia Machado Vente Venezuela dąży do przeprowadzenia wyborów w 2027 roku oraz dopuszczenia polityczki do udziału w nich. Według publikacji po wyjeździe z Wenezueli w grudniu ubiegłego roku Machado co najmniej siedem razy bezskutecznie próbowała wrócić do kraju.

Jak informuje Channel NewsAsia, Rodríguez została tymczasową prezydent po pojmaniu Nicolása Maduro w wyniku amerykańskiej operacji wojskowej i jego uwięzieniu w Stanach Zjednoczonych dziewięć miesięcy temu.

Czytaj nas na