Machado wróciła do Caracas i wierzy w wybory w Wenezueli w 2027 roku — TIME

Liderka wenezuelskiej opozycji María Corina Machado 27 października wróciła do Caracas po około roku spędzonym poza krajem i oświadczyła, że wierzy w przeprowadzenie wyborów w Wenezueli w 2027 roku. Podziękowała administracji prezydenta USA Donalda Trumpa za usunięcie Nicolása Maduro, informuje TIME.

Negocjacje w sprawie przyszłości Wenezueli

Według publikacji amerykańskie siły specjalne schwytały Maduro w Caracas podczas rajdu 3 stycznia i przewiozły go do Stanów Zjednoczonych. Następnie wiceprezydentka Maduro i jego wieloletnia sojuszniczka Delcy Rodríguez przejęła władzę w Wenezueli za zgodą Trumpa. Waszyngton i Caracas rozpoczęły negocjacje dotyczące przyszłości kraju.

Dwa tygodnie po rajdzie Machado, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 rok, odwiedziła Biały Dom i przekazała Trumpowi swój medal. Liczyła, że prezydent USA poprze przedterminowe wybory. Trump oświadczył natomiast, że kraj nie jest jeszcze gotowy do głosowania i najpierw potrzebuje odbudowy; w styczniu ocenił ten proces na 18 miesięcy.

Umowa naftowa i stanowisko opozycji

28 sierpnia rządy USA i Wenezueli ogłosiły 100-letnią umowę dotyczącą odbudowy wenezuelskiego przemysłu naftowego. Zgodnie z jej warunkami Stany Zjednoczone otrzymają udział w 17 polach naftowych oraz dostęp do ponad 65 mld baryłek potwierdzonych rezerw ropy. Departament Stanu i Departament Wojny USA mają rozwijać pola wspólnie z prywatną firmą North American Blue Energy Partners, należącą do wenezuelskiego biznesmena Alejandro Betancourta.

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Umowa przewiduje 35-procentowy udział USA we wspólnym przedsięwzięciu oraz gwarantowany dostęp do 20% wydobycia po kosztach własnych, co zgodnie z jej warunkami daje stronie amerykańskiej efektywny udział wynoszący 55%. Rodríguez nazwała porozumienie zwycięstwem Wenezuelczyków i obiecała krajowi setki miliardów dolarów inwestycji i dochodów.

Rząd Rodríguez prowadzi negocjacje z przedstawicielami Zgromadzenia Narodowego z 2015 roku — ostatniego międzynarodowo uznanego demokratycznie wybranego organu Wenezueli. Machado oświadczyła, że jej rola w tych negocjacjach została zmarginalizowana. W wywiadzie dla The New York Times z 15 października oskarżyła Betancourta o „haniebną korupcję” i obarczyła go odpowiedzialnością za długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej w kraju.

Machado nie krytykowała Trumpa i nie oświadczyła, że w razie wyboru na prezydentkę unieważni umowę naftową, jednak podkreśliła, że Betancourt nie będzie w niej odgrywał żadnej roli. Sekretarz stanu USA Marco Rubio po jej powrocie ostrzegł, że uliczne protesty nie doprowadzą kraju do demokracji.

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