Liderka wenezuelskiej opozycji María Corina Machado oświadczyła, że Stany Zjednoczone popierają przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Wenezueli w 2027 roku. Było to jej pierwsze publiczne wystąpienie po powrocie z 10-miesięcznego wygnania, podaje Deutsche Welle.

Oświadczenie w sprawie wyborów

Według Machado sekretarz stanu USA Marco Rubio przedstawił sekwencję kroków na rzecz demokratycznej transformacji, która przewiduje wybory prezydenckie w 2027 roku. Nazwała demokratyczną transformację nieodwracalną i oświadczyła, że data głosowania stanie się datą wyzwolenia kraju.

Machado wskazała również jako priorytety demontaż systemu represji oraz uwolnienie tysięcy więźniów politycznych. Zaprzeczyła, że kontaktowała się z tymczasową prezydentką Delcy Rodríguez. Krótko wcześniej Rodríguez oświadczyła, że w Wenezueli odbędą się wybory, jednak nie podała ich daty.

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Ropa i sytuacja polityczna

Liderka opozycji podziękowała prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za jego działania z 3 stycznia, które, w jej ocenie, otworzyły Wenezueli drogę do wolności. Miała na myśli schwytanie przez Stany Zjednoczone byłego prezydenta Nicolása Maduro, któremu w USA postawiono zarzuty handlu narkotykami i tortur. Maduro zaprzecza tym zarzutom.

Machado jednocześnie skrytykowała skalę umowy naftowej między Waszyngtonem a Caracas, zgodnie z którą Wenezuela ma, jak się oczekuje, dostarczać Stanom Zjednoczonym 20% swoich rezerw ropy. Jej zdaniem porozumienie to nie odpowiada poziomowi przejrzystości, do którego dąży społeczeństwo Wenezueli. Machado nie dopuszczono do udziału w wyborach prezydenckich w 2024 roku; wówczas poparła kandydata opozycji Edmundo Gonzáleza.

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