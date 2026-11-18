W Korei Północnej pod koniec października zakończono prace zewnętrzne związane z rozbudową obiektu wzbogacania uranu w Jongbjonie. Poinformował o tym podczas posiedzenia Rady Gubernatorów MAEA dyrektor generalny agencji Rafael Grossi, podaje France 24.

Rozbudowa obiektu w Jongbjonie

Według Grossiego budowa dodatkowej rozbudowy rozpoczęła się w połowie września 2026 roku. Pod koniec października zakończono prace zewnętrzne przy nowej części obiektu.

Szef MAEA zaznaczył, że dalsza rozbudowa północnokoreańskiego programu wzbogacania uranu jest powodem do poważnego zaniepokojenia. Inspektorzy agencji nie mają dostępu do KRLD od 2009 roku, dlatego MAEA monitoruje program nuklearny kraju za pomocą zdjęć satelitarnych i źródeł otwartych.

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Oceny MAEA

Korea Północna jest objęta sankcjami ONZ za rozwój zakazanej broni. Według France 24 uważa się, że kraj eksploatuje instalacje wzbogacania uranu w Jongbjonie, Kangsonie i Kusongu.

We wrześniu państwa członkowskie MAEA przyjęły rezolucję, w której wyraziły rosnące zaniepokojenie nasileniem działalności nuklearnej KRLD. W raporcie przed doroczną konferencją agencji Grossi informował również, że MAEA wykryła dodatkowy obiekt wzbogacania uranu w Jongbjonie. Według niego Pjongjang miał rzekomo zdemontować go po negocjacjach, lecz następnie wznowił działalność obiektu w 2021 roku.

Siostra przywódcy Korei Północnej Kim Jo Dzong oświadczyła, że status nuklearny kraju jest absolutny, i odrzuciła wezwania do jego denuklearyzacji.

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