W Kanadzie dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wezwał Iran do przekazania agencji informacji i udzielenia dostępu w celu weryfikacji wcześniej zadeklarowanych materiałów jądrowych. Jak informuje Anadolu Agency, wśród tych materiałów jest 440 kg wysoko wzbogaconego uranu.

Nierozstrzygnięte kwestie dotyczące gwarancji

Według Grossiego agencja kontynuuje kontakty z Teheranem, starając się skłonić go do wyjaśnienia wszystkich nierozwiązanych kwestii dotyczących gwarancji. Zaznaczył, że kwestie te pozostają otwarte od ponad pięciu lat.

Szef MAEA przypomniał, że do końca czerwca 2025 roku agencja wycofała z Iranu wszystkich inspektorów ze względów bezpieczeństwa po rozpoczęciu ataków wojskowych. Według niego inspektorzy są gotowi do powrotu już od wielu miesięcy, jednak Iran nadal nie przekazał żądanych informacji ani dostępu w celu weryfikacji materiałów w obiektach objętych gwarancjami MAEA. Dotyczy to zarówno obiektów, które zostały zaatakowane, jak i tych, których ataki nie dotknęły.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyjątek dla elektrowni jądrowej w Buszehrze

Grossi wskazał elektrownię jądrową w Buszehrze jako jedyny wyjątek, gdzie inspektorzy MAEA prowadzą obecnie kontrole. Poinformował również, że Organizacja Energii Atomowej Iranu konstruktywnie współpracowała z agencją w sprawie dostawy sprzętu do gwarancji. Jest on niezbędny do weryfikacji wypalonego paliwa przed planowanym przeniesieniem go na początku przyszłego roku do nowego suchego magazynu.

Przed wystąpieniem Grossiego Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła porządek obrad posiedzenia 11 głosami. Rosja i Chiny głosowały przeciw, a Pakistan i Somalia wstrzymały się od głosu.

Czytaj nas na