Międzynarodowa grupa badaczy opracowała metodę stymulacji głębokich obszarów mózgu za pomocą nanocząstek magnetycznych i zewnętrznego pola magnetycznego. W eksperymentach na myszach z zaburzeniami ruchowymi podobnymi do objawów choroby Parkinsona podejście to znacząco poprawiło ruch bez trwale implantowanych elektrod, informuje ScienceDaily.

Stymulacja bez elektrod

Technologia polega na wstrzyknięciu specjalnie zaprojektowanych magnetycznych nanopłytek do określonego obszaru mózgu — jądra niskowzgórzowego. Jest to jeden z celów tradycyjnej głębokiej stymulacji mózgu, stosowanej do kontrolowania objawów ruchowych u części pacjentów z chorobą Parkinsona.

Pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego cząstki wytwarzają niezwykle małe siły mechaniczne. Odkształcają one błony pobliskich komórek nerwowych i aktywują kanały mechanowrażliwe, przez które do komórek napływają jony. Zmienia to aktywność elektryczną neuronów i umożliwia oddziaływanie na obwody nerwowe kontrolujące ruch.

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Wyniki eksperymentów na myszach

W eksperymentach wykorzystano myszy z uszkodzeniem komórek nerwowych produkujących dopaminę — typu komórek, który jest również dotknięty chorobą Parkinsona u ludzi. Nanocząstki wstrzykiwano do jądra niskowzgórzowego metodą iniekcji stereotaktycznej, która pozwala precyzyjnie skierować narzędzie do potrzebnej struktury mózgu.

Po zastosowaniu pola magnetycznego zwierzęta wykazały znaczną poprawę funkcji ruchowych. Według profesor Danieli Gregurec z Uniwersytetu Fryderyka-Aleksandra w Erlangen i Norymberdze efekt był w przybliżeniu porównywalny z oczekiwanym rezultatem implantacji neurostymulatora.

Dalszy rozwój

W ciągu kilku miesięcy obserwacji nanocząstki pozostawały na miejscu, a badacze nie wykryli oznak zapalenia. Jednocześnie metoda nadal wymaga bezpośredniego wstrzyknięcia do mózgu. Zespół bada możliwość dostarczania cząstek przez krwiobieg z pokonaniem bariery krew-mózg, a także opracowuje kompaktowe urządzenia do wytwarzania pola magnetycznego, w tym w formie noszonej opaski na głowę. Rozwiązanie znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i dotychczas zostało przetestowane wyłącznie na zwierzętach.

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