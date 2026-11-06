Włoski tenisista Jannik Sinner poinformował, że Szwed Magnus Norman dołączy na początku przyszłego miesiąca do jego sztabu trenerskiego. Norman będzie pracował razem z Simone Vagnozzim. Jednocześnie australijski trener Darren Cahill ogłosił zakończenie współpracy z Sinnerem.

Zakończenie współpracy z Cahillem

Jak informuje Interia Sport, Cahill pozostał w sztabie Sinnera na sezon 2026 po tym, jak tenisista przekonał go do kontynuowania pracy. W oświadczeniu australijski specjalista podziękował Sinnerowi, jego zespołowi oraz kibicom.

Cahill nazwał pracę z Włochem szczególnym przywilejem i określił Sinnera jako skromnego oraz oddanego swojej pracy mistrza. Trener życzył także zespołowi tenisisty sukcesów w kolejnych latach.

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Doświadczenie Magnusa Normana

Magnus Norman to były szwedzki tenisista, który zajmował drugie miejsce w światowym rankingu. Przez wiele lat współpracował ze Szwajcarem Stanem Wawrinką, który w tym okresie zdobył trzy tytuły wielkoszlemowe.

Według publikacji Sinner po raz ostatni wyszedł na kort w lipcu — w finale Wimbledonu, w którym odniósł zwycięstwo. Później nie grał z powodu kontuzji kolana i poinformował, że nie wróci na kort do końca sezonu 2026.

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