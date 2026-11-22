W Niemczech przyszły generalny inspektor Bundeswehry Christian Freuding oświadczył, że zamierza stanowczo reagować na przypadki seksualizowanego niewłaściwego zachowania w siłach zbrojnych. Poinformował o tym Tagesschau. Generał uznał wyniki niedawnego badania za niedopuszczalne i podkreślił, że takie przypadki wymagają zdecydowanej reakcji.

Dane z badania

Według tak zwanego badania ukrytych przypadków co czwarta żołnierka i niemal co piąty żołnierz Bundeswehry zgłosili, że w ciągu poprzednich 12 miesięcy doświadczyli co najmniej jednego przypadku seksualizowanego niewłaściwego zachowania.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius po prezentacji badania również zapowiedział politykę zerowej tolerancji wobec takich działań.

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Natychmiastowa reakcja

Freuding, który obecnie jest inspektorem wojsk lądowych, powiedział, że osobiście był świadkiem niedopuszczalnych wypowiedzi. Jak zaznaczył, w niektórych sytuacjach jeden lub kilku wojskowych natychmiast interweniowało i powstrzymywało takie zachowanie.

Podkreślił, że każdy, kto widzi lub słyszy o naruszeniach, musi natychmiast zareagować. Przyszły generalny inspektor wezwał również do większej przejrzystości i dalszego rozwoju kultury dowodzenia, przede wszystkim wśród kadry kierowniczej. Na początku lutego 2027 roku 55-letni Freuding ma zastąpić generała Carstena Breuera, który przejdzie do NATO w Brukseli.

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