W Japonii 93-letni mistrz sake Naohiko Noguchi ma zostać oficjalnie uznany za pierwszego w kraju tōji — głównego piwowara sake — który otrzyma status ningen kokuhō, czyli żywego skarbu narodowego. 16 października Agencja do spraw Kultury ogłosiła, że technika produkcji sake ginjō zostanie wpisana na listę ważnych niematerialnych dóbr kultury, a Noguchi zostanie uznany za jej depozytariusza, informuje The Japan Times.

Ceremonia oficjalnego zatwierdzenia jest zaplanowana na 16 listopada w Kioto. Po niej Noguchi stanie się pierwszym tōji, któremu zostanie nadany taki status. Produkcja ginjō polega na użyciu starannie polerowanego ryżu oraz powolnej fermentacji w niskich temperaturach, co tworzy delikatne aromaty i smaki napoju.

Uznanie techniki i kunsztu

Do tej pory ważne niematerialne dobra kultury Japonii dotyczyły głównie sztuk performatywnych i tradycyjnego rzemiosła. Produkcja ginjō stała się jedną z pierwszych praktyk w nowej kategorii „żywej kultury”, obejmującej zajęcia ściśle związane z codziennym życiem. Obok rikka — stylu ikebany — oraz tradycyjnej kuchni kaiseki nowe uznanie kładzie nacisk nie na pojedyncze wyroby czy potrawy, lecz na wiedzę zawodową i umiejętności techniczne.

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Sam Noguchi nazwał to uznaniem wszystkiego, czego dokonał w trakcie swojej kariery, i oświadczył, że jest dumny z przyszłego statusu.

Ponad siedem dekad w piwowarstwie

Noguchi urodził się w 1932 roku na obszarze, który obecnie należy do regionu Noto w prefekturze Ishikawa. W 1949 roku, gdy miał 16 lat, rozpoczął pracę w browarze sake w prefekturze Shizuoka. Od 1961 do 1998 roku mistrz był tōji w Kikuhime Brewery w Ishikawie, gdzie wraz z prezesem firmy Tatsuo Yanagim rozwijał produkcję ginjō.

W 2017 roku, w wieku 84 lat, Noguchi stanął na czele nowego browaru Noguchi Naohiko Sake Institute w Komatsu w prefekturze Ishikawa. Jest to działający browar sake oraz miejsce, w którym przekazuje swoje doświadczenie młodszym piwowarom. Mistrz zwraca szczególną uwagę na kōji — ryż poddany działaniu pleśni Aspergillus oryzae, która przekształca skrobię w cukier potrzebny do fermentacji. Noguchi podkreślił, że będzie nadal warzył sake, dopóki pozwolą mu na to siły fizyczne i będzie miał wsparcie klientów.

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