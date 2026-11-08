Singapurska zawodniczka wushu Ng Chee Ning zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2026 w Dakarze w Senegalu. Jej zwycięstwo przyniosło Singapurowi pierwsze złoto na letnich igrzyskach olimpijskich młodzieży od 2014 roku. Według Channel NewsAsia reprezentacja kraju zdobyła także srebrny medal w tenisie stołowym.

Złoto w wushu

16-letnia Ng Chee Ning uzyskała 18,713 pkt w dwóch konkurencjach. Zajęła pierwsze miejsce w konkurencji taijijianshu z wynikiem 9,353 pkt, a także była najlepsza w taijiquan, gdzie otrzymała 9,360 pkt. Wushu po raz pierwszy włączono do programu igrzysk olimpijskich młodzieży jako sport medalowy.

Ng zaczęła trenować wushu w wieku 10 lat. W 2024 roku, podczas swoich pierwszych juniorskich mistrzostw świata wushu, zdobyła złoty i srebrny medal. W tym roku zawodniczka wywalczyła także dwa złote i jeden srebrny medal na juniorskich mistrzostwach świata w chińskim Tianjinie.

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Srebro w tenisie stołowym i inne starty

Kolejny medal dla Singapuru zdobyła 16-letnia tenisistka stołowa Loh Min Yi. W półfinale singla pokonała reprezentantkę Hongkongu Su Tzu Tung 4:2, lecz w finale przegrała z Chen Minxin z Tajwanu 2:4. To drugi medal Singapuru w tenisie stołowym w historii igrzysk olimpijskich młodzieży: pierwszy srebrny medal w tej dyscyplinie zdobyła w 2010 roku Isabel Lee.

Łuczniczka Tabitha Yeo awansowała do kolejnej rundy rywalizacji indywidualnej, pokonując Nowozelandkę Ellę Young 6:0. Jej kolejną rywalką miała być Meksykanka Maya Casas Lara. Męska reprezentacja Singapuru w koszykówce 3x3 zakończyła występ po porażkach z Portoryko i Łotwą w grupie C.

Zawody w Dakarze

Igrzyska Olimpijskie Młodzieży w Dakarze trwają od 31 października do 13 listopada. Bierze w nich udział ponad 2600 sportowców w wieku od 14 do 17 lat, rywalizujących w 25 dyscyplinach sportowych. To pierwsze wydarzenie sportowe rangi olimpijskiej organizowane w Afryce. Singapur reprezentuje 14 sportowców w dziewięciu dyscyplinach, w tym w łucznictwie, lekkoatletyce, badmintonie, szermierce, gimnastyce sportowej, żeglarstwie, tenisie stołowym i wushu.

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