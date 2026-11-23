Prawie jedna trzecia ankietowanych Hiszpanów stwierdziła, że odsunięcie premiera Pedra Sáncheza od władzy będzie dla nich jednym z głównych motywów głosowania w wyborach, które odbędą się w tę niedzielę. Wynika to z sondażu przeprowadzonego dla Politico.

Mieszkalnictwo i koszty życia wśród głównych tematów

Z badania wynika, że kampanię wyborczą w Hiszpanii będą kształtować kwestie kosztów życia, dostępności mieszkań oraz stosunku wyborców do dalszego pozostawania Sáncheza na stanowisku. Około jedna trzecia respondentów wskazała koszty życia jako czynnik, który wpłynie na ich wybór.

Problem mieszkaniowy znalazł się na czele listy zarzutów wobec pracy premiera, wyprzedzając migrację i kryzys w Ceucie. Około 40% zwolenników Partii Socjalistycznej i ponad połowa wyborców lewicowego sojuszu „Szeroki Front” uważa, że Sánchez nie poradził sobie z kwestią mieszkaniową.

Układ sił przed głosowaniem

Najnowsze sondaże przewidują zaciętą rywalizację: centroprawicowa Partia Ludowa i socjaliści Sáncheza mają po około 30% poparcia, a skrajnie prawicowy Vox zajmuje trzecie miejsce z wynikiem około 18%.

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Prawie 60% osób planujących głosować na Partię Ludową lub Vox wskazało odsunięcie Sáncheza jako motyw swojego wyboru. Ponad 80% zwolenników tych dwóch partii popiera również utworzenie między nimi koalicji. Jednocześnie 44% wyborców socjalistów i „Szerokiego Frontu” zadeklarowało gotowość do głosowania taktycznego, aby nie dopuścić określonej partii do władzy.

Żaden z trzech liderów czołowych sił politycznych nie uzyskał znaczącej przewagi pod względem pozytywnych ocen: około 30% respondentów pozytywnie oceniło Sáncheza, lidera Partii Ludowej Alberto Núñeza Feijóo oraz lidera Vox Santiago Abascala. Negatywny stosunek do Sáncheza wyraziła ponad połowa ankietowanych, a do Feijóo — 42%.

Sondaż PF Global przeprowadzono online w dniach 15–17 listopada wśród 2454 dorosłych mieszkańców Hiszpanii. Całkowity margines błędu próby wynosi plus minus 2 punkty procentowe.

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