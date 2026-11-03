W Sydney w Australii dziennikarka śledcza Kate McClymont zeznała przed sądem, że domniemane ofiary byłego prezentera radiowego Alana Jonesa, z którymi rozmawiała, nie otrzymały żadnych korzyści od niej ani od firmy medialnej za swoje historie. Jones nie przyznaje się do winy w sprawie 21 zarzutów napaści o charakterze nieobyczajnym i dotykania o charakterze seksualnym wobec pięciu mężczyzn.

Jak informuje The Guardian, McClymont składa zeznania w trwającym długo procesie Jonesa. Po jej publikacjach z 2023 roku zgłosiły się kolejne domniemane ofiary, a policja utworzyła grupę operacyjną Strike Force Bonnefin.

Zeznania dziennikarki

Podczas przesłuchania przez oskarżenie McClymont potwierdziła prokuratorce Georginie Wright, że rozmawiała z trzema domniemanymi ofiarami. Jak powiedziała, zachowywała ich historie w tajemnicy przed sobą nawzajem.

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Dziennikarka poinformowała także sąd, że przed publikacją zawsze zwracała się o komentarz do Jonesa i jego zespołu prawnego za pośrednictwem wiadomości tekstowych i e-maili. Początkowo nie przekazała policji swoich notatek ani nagrań, ponieważ były one poufne lub niedostępne. W 2026 roku McClymont otrzymała wezwanie sądowe dotyczące tych materiałów.

Stanowisko obrony

Podczas przesłuchania krzyżowego prawniczka obrony Gabrielle Bashir poruszyła kwestię wskaźników czytelnictwa i reklam dla specjalnych materiałów śledczych. McClymont odpowiedziała, że jako dziennikarka nie przywiązuje do takich wskaźników znaczenia.

Rozprawa w sprawie przed sędzią Glennem Walshem trwa.

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