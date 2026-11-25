Prezydent Francji Emmanuel Macron uważa, że negocjacje w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej nie powinny być kontynuowane po grudniu, jeśli państwa członkowskie nie osiągną porozumienia. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na BFMTV i francuską prezydencję.

Stanowisko Macrona

Doradca Macrona powiedział dziennikarzom, że prezydent nie widzi możliwości kontynuowania tych negocjacji po grudniu, jeśli do tego czasu nie przyniosą one rezultatów.

Według BFMTV słowa doradcy wskazują, że w przypadku braku porozumienia negocjacje mogą zostać odłożone do czasu zakończenia wyborów prezydenckich we Francji, które mają odbyć się wiosną.

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Propozycja budżetu

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa zaproponował w sobotę budżet UE na lata 2028–2034, który jest o 10% mniejszy od pierwotnego planu Komisji Europejskiej. Cięcie wynosi 204 mld euro, czyli 224 mld dolarów amerykańskich, w cenach bieżących.

Costa oświadczył, że propozycja ma utrzymać wkłady krajowe na poziomie zbliżonym do obecnego, jednocześnie zwiększając finansowanie obronności, konkurencyjności i zarządzania granicami. Średni wkład państw członkowskich ma wzrosnąć z 0,80% do 0,82% ich dochodu narodowego brutto. Przywódcy UE omówią propozycję na specjalnym szczycie w Brukseli w czwartek i piątek. Do przyjęcia budżetu potrzebne jest jednomyślne poparcie państw członkowskich.

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