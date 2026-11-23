Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w zakładzie Airbus w Blagnac niedaleko Tuluzy ogłosił 350 mln euro wsparcia dla badań i innowacji w sektorze lotniczym. Środki mają wesprzeć rozwój nowych technologii i wzmocnić konkurencyjność francuskiego przemysłu, informuje Euronews.

Finansowanie badań lotniczych

Finansowanie zostanie skierowane do Rady Badań Lotnictwa Cywilnego CORAC. Macron oświadczył, że ważne było potwierdzenie decyzji o 350 mln euro przedstawicielom branży, aby zapewnić im przewidywalność.

Prezydent zapowiedział także utworzenie stref przemysłowych o wysokim potencjale. Planowane jest uproszczenie w nich procedur administracyjnych, aby ułatwić i przyspieszyć lokalizowanie nowych fabryk. Według Euronews ma to zwiększyć atrakcyjność Francji dla producentów i zachęcić do nowych inwestycji.

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Plany Airbusa

Airbus planuje przystosować drugą linię montażową do produkcji samolotów A321 i A32XLR. Według Macrona pozwoli to europejskiemu producentowi samolotów zwiększyć tempo produkcji i stworzyć miejsca pracy.

Wizyta prezydenta odbyła się w ramach szczytu Choose France w Paryżu, gdzie zaprezentowano prawie 300 projektów przemysłowych francuskich firm.

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