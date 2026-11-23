Prezydent Francji Emmanuel Macron promuje wpisanie do konstytucji kraju surowszych zasad dotyczących wydatków deficytowych przed zakończeniem swojej kadencji w maju. Doradca prezydenta potwierdził Politico Europe, że Pałac Elizejski rozważa wprowadzenie do konstytucji tak zwanej złotej reguły, aby pokazać zdolność Francji do utrzymywania zdrowych finansów publicznych w długiej perspektywie.

Dług publiczny Francji wynosi prawie 3,6 bln euro, czyli 119% produktu krajowego brutto. Deficyt budżetowy ma w tym roku, według prognoz, sięgnąć 5,4% PKB.

Model z 2011 roku

Według doradcy Macrona podstawą propozycji może być przepis przyjęty w 2011 roku, który nigdy nie został formalnie wprowadzony w życie. Przewidywał on, że rządy powinny określać ścieżkę deficytu budżetowego na trzy lata naprzód.

Model ten różni się od zwyczajowego rozumienia złotej reguły, zgodnie z którym rząd może pożyczać środki wyłącznie na inwestycje. We francuskiej debacie politycznej termin ten oznacza także zapisane w konstytucji cele dotyczące deficytu, podobne do tych obowiązujących w Niemczech i we Włoszech.

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Reakcja przeciwników politycznych

Konserwatywny kandydat Bruno Retailleau poparł samą ideę, ale zakwestionował moment jej pojawienia się. Stwierdził, że Macron zaczął mówić o ograniczeniach dopiero po dziesięciu budżetach z wysokim deficytem w czasie swojej prezydentury.

Doradca deputowanego z partii Macrona również skrytykował inicjatywę, twierdząc, że prezydent próbuje wywierać presję na następcę, aby przestrzegał zasady, której sam Macron wcześniej nie akceptował. Nieformalny doradca, który regularnie rozmawia z prezydentem, powiedział, że Macron chce zmusić kandydatów, którzy już proponowali konstytucyjne ograniczenia budżetowe, do określenia swojego stanowiska podczas ewentualnego głosowania. Wśród nich wymienił liderkę skrajnej prawicy Marine Le Pen oraz byłego premiera Édouarda Philippe’a.

Zmiana konstytucji we Francji wymaga referendum albo głosowania popartego przez trzy piąte członków obu izb parlamentu. Le Pen oświadczyła, że przed podjęciem decyzji o poparciu planu poczeka na jego szczegóły, natomiast Philippe wcześniej opowiadał się za referendum w sprawie konstytucyjnych ograniczeń budżetowych. Oczekuje się, że kandydat skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon sprzeciwi się inicjatywie.

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