W Phnom Penh w Kambodży prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Rwandę do wycofania kandydatury urzędującej sekretarz generalnej Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, Louise Mushikiwabo, oraz poparcia kompromisowego kandydata. Jak informuje France 24, kwestia kierownictwa organizacji stała się przedmiotem sporu między Rwandą a Demokratyczną Republiką Konga.

Wybory sekretarza generalnego Frankofonii

Mushikiwabo ubiega się o kolejną kadencję na stanowisku szefowej organizacji, która zrzesza 53 państwa i rządy. Jej rywalami jest jeszcze troje kandydatów, w tym przedstawicielka DR Konga Juliana Lumumba, córka bohatera narodowego kraju Patrice’a Lumumby.

Głosowanie nad wyborem nowego sekretarza generalnego ma odbyć się w poniedziałek podczas szczytu Frankofonii, który rozpoczyna się w niedzielę w Kambodży. Minister spraw zagranicznych Rwandy Olivier Nduhungirehe oświadczył, że jego kraj odrzucił prośbę Macrona.

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Stanowisko DR Konga

Według kilku źródeł DR Konga, drugi największy kraj francuskojęzyczny na świecie, grozi wystąpieniem z organizacji, jeśli Mushikiwabo zostanie ponownie wybrana. Jednocześnie szefowa MSZ DR Konga Thérèse Kayikwamba Wagner oświadczyła, że Kinszasa jest gotowa wycofać kandydaturę Lumumby, jeśli Rwanda zrobi to samo, aby umożliwić wybór kandydata, który zapewni konsensus i jedność.

Spór wokół wyborów toczy się na tle transgranicznego konfliktu między dwoma krajami. Kinszasa oskarża Kigali o wspieranie działalności zbrojnej grupy M23 na terytorium DR Konga, podczas gdy Rwanda temu zaprzecza.

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