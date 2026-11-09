Prezydent Francji Emmanuel Macron i jego żona Brigitte Macron złożyli w amerykańskim stanie Tennessee pozew o zniesławienie przeciwko podcastorce Candace Owens. Nowy pozew został wniesiony osobiście przeciwko Owens po tym, jak sąd w Delaware orzekł, że ma jurysdykcję wyłącznie wobec zarejestrowanych w tym stanie spółek podcastorki.

Poprzedni pozew w Delaware

Jak informuje Politico Europe, w lipcu 2025 roku francuskie małżeństwo złożyło pozew przeciwko Owens i dwóm jej firmom medialnym w Delaware, gdzie zarejestrowane są jej przedsiębiorstwa. Powodem były wypowiedzi w kilku odcinkach podcastu Candace, w których Owens rozpowszechniała fałszywe twierdzenie, że Brigitte Macron jest transpłciowym mężczyzną.

Przedstawiciel zespołu prawnego Macronów potwierdził autentyczność skargi złożonej w Tennessee po tym, jak pojawiła się ona w prawniczych bazach danych. Dokument jest datowany na 4 listopada.

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Co zawiera skarga

W nowej, liczącej 409 stron skardze prawnicy Macronów bardziej szczegółowo opisali to, co nazwali „absurdalnymi, zniesławiającymi i naciąganymi zmyśleniami”, które, jak twierdzą, rozpowszechniała Owens. W dokumencie stwierdzono również, że jej działalność była motywowana finansowo i ideologicznie.

Zgodnie z treścią skargi Owens nadal wykorzystywała podcast do rozpowszechniania fałszywych twierdzeń o Macronach, sprzedawała towary wyśmiewające małżeństwo i zbierała darowizny na podstawie swojego „reportażu” na ich temat. Przedstawiciel Candace Owens nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

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