Pomocnik Napoli i reprezentacji Szkocji Scott McTominay powiedział, że dwa dni przed inauguracyjnym meczem mistrzostw świata z Haiti w stanie Massachusetts w USA przeszedł zabieg korekty nieregularnego rytmu serca. Po leczeniu piłkarz został dopuszczony do gry w meczu, który Szkoci wygrali 1:0.

Zabieg przed rozpoczęciem turnieju

Jak informuje BBC Sport, podczas mistrzostw świata McTominaya wprowadzono w stan snu farmakologicznego, aby skorygować rytm serca. Sam zawodnik oświadczył, że był w pełni przygotowany fizycznie, jednak pobyt w szpitalu przed pierwszym meczem turnieju był dla niego zaskoczeniem.

29-letni piłkarz rozegrał także pełne 90 minut w przegranych przez Szkocję meczach z Marokiem i Brazylią. Zaznaczył, że po problemie zdrowotnym trzeba było iść dalej oraz zaakceptować okoliczności, które pojawiają się w piłkarskiej karierze.

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Powrót do reprezentacji

McTominay niedawno przeszedł w Manchesterze ablacją — małoinwazyjny zabieg korygujący zaburzenia rytmu serca. Jak powiedział, interwencja przebiegła pomyślnie, a obecnie czuje się znacznie lepiej.

Po zabiegu piłkarz opuścił pierwsze cztery mecze Szkocji w Lidze Narodów — jedno zwycięstwo, jeden remis i dwie porażki. Po powrocie do występów w Napoli w rozgrywkach krajowych i europejskich ponownie został powołany do reprezentacji. Szkocja w piątek podejmie Macedonię Północną, a w poniedziałek zagra na wyjeździe ze Szwajcarią.

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