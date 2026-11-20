Rząd Malezji planuje przesiedlić do Turcji 10 tysięcy uchodźców z muzułmańskiej mniejszości Rohingja z Mjanmy. Program ma zostać zrealizowany poprzez szkolenie zawodowe, a zatrudnienie uczestników będzie ukierunkowane na potrzeby gospodarki — podaje Der Spiegel.

Wybór i dokumenty

Wicepremier Malezji Ahmad Zahid Hamidi nazwał inicjatywę modelem współpracy w przyjmowaniu uchodźców. Jak powiedział, malezyjskie władze wspólnie z Turcją, Biurem Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców oraz innymi strukturami będą organizować wybór uczestników, ich przygotowanie i formalności dokumentowe.

Hamidi oświadczył, że udział w programie będzie dobrowolny. Powitał również gotowość tureckiego rządu do przyjęcia 10 tysięcy uchodźców Rohingja, nazywając ją krokiem ku długoterminowemu rozwiązaniu problemu, który stwarza wyzwania dla zarządzania migracją i bezpieczeństwa narodowego Malezji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji początkowo nie skomentowało tego planu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sytuacja uchodźców

Pod koniec lutego w Malezji zarejestrowanych było około 193 tysięcy uchodźców z Mjanmy, z których około dwie trzecie stanowili Rohingja. W kraju wzrosły napięcia związane ze stosunkiem części ludności do tej mniejszości, a rząd znajduje się pod presją żądań powrotu Rohingjów do Mjanmy. Od stycznia Malezja odesłała już ponad 10 tysięcy obywateli Mjanmy.

Rohingjowie pochodzą ze stanu Rakhine w Mjanmie. W 2017 roku wojsko tego kraju przeprowadziło zakrojoną na szeroką skalę operację przeciwko tej grupie, w wyniku czego setki tysięcy osób zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Publikacja zaznacza, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w czwartek uznał zabójstwa i przemoc seksualną wobec Rohingjów ze strony sił bezpieczeństwa Mjanmy za państwowe ludobójstwo.

Czytaj nas na