Malezja planuje repatriować do Mjanmy kolejnych 6803 obywateli tego kraju w grudniu. Poinformował o tym w parlamencie premier Malezji Anwar Ibrahim, podaje The Independent.

Harmonogram powrotów

Według Ibrahima 1500 osób ma wrócić 6 i 7 grudnia na pokładzie trzech okrętów marynarki wojennej Mjanmy. Kolejnych 5303 obywateli Mjanmy planuje się przetransportować drogą lotniczą w ciągu grudnia. Wszystkie koszty repatriacji pokryje Mjanma, powiedział.

Od początku roku Malezja repatriowała już 10 476 obywateli Mjanmy, w tym 1476 osób, które 29 września przewiózł okręt marynarki wojennej Mjanmy. Premier oświadczył, że malezyjskie władze otrzymały gwarancje bezpiecznego i godnego powrotu tych osób. Według malezyjskiego wywiadu żadna z 10 476 osób repatriowanych w tym roku nie była poddawana presji.

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Stanowisko Malezji

Ibrahim bronił kontaktów rządu z wojskowym kierownictwem Mjanmy, choć Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze w ubiegłym tygodniu, według publikacji, uznał Mjanmę za odpowiedzialną za ludobójstwo muzułmańskiej mniejszości Rohingja. Rząd Mjanmy nazwał to orzeczenie niesprawiedliwym.

W Malezji przebywa niemal 200 tys. uchodźców z Mjanmy, w tym Rohingja i przedstawiciele innych mniejszości etnicznych. Premier wyjaśnił, że próby przesiedlenia ich do państw trzecich nie przyniosły rezultatów, a Malezja nie może bezterminowo ponosić tego ciężaru. Poinformował również, że rozmowy z przywódcą Mjanmy Min Aung Hlaingiem, który odwiedził Kuala Lumpur w październiku, pomogły w postępach w rozwiązaniu tej kwestii.

Jednocześnie Ibrahim zadeklarował zaangażowanie Malezji w plan pokojowy Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, dotyczący zakończenia przemocy i rozwiązania przedłużającego się kryzysu w Mjanmie po wojskowym przejęciu władzy w 2021 roku.

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