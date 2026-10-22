Malezja potwierdziła zamiar zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa między państwami ASEAN po zakończeniu 20. spotkania ministerialnego stowarzyszenia ds. przestępczości transnarodowej w mieście Makati na Filipinach. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie szefa MSW Malezji

Minister spraw wewnętrznych Malezji Saifuddin Nasution Ismail oświadczył, że bliższe więzi i wzajemne zrozumienie między państwami członkowskimi ASEAN są konieczne dla zachowania pokoju i stabilności w regionie. Według niego współpraca między krajami powinna wykraczać poza formalne negocjacje i wzmacniać relacje robocze między urzędnikami.

Minister przedstawił to stanowisko we wpisie na Facebooku po uroczystej kolacji, która odbyła się w środę z okazji zakończenia spotkania. Zaznaczył, że wydarzenie umożliwiło wymianę poglądów z kolegami z innych państw ASEAN.

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Przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej

Dwudniowe spotkanie ministerialne odbywało się we wtorek i środę. Jego uczestnicy omawiali wzmocnienie regionalnej odpowiedzi na przestępczość transnarodową, w tym oszustwa internetowe, pranie pieniędzy, handel ludźmi oraz działalność zorganizowanych sieci przestępczych.

Wcześniej Malezja wezwała partnerów z ASEAN do przekształcania regionalnych zobowiązań w konkretne działania w zakresie egzekwowania prawa. Wśród takich kroków wymieniano wymianę informacji wywiadowczych, dochodzenia finansowe oraz skoordynowane działania przeciwko syndykatom przestępczym. Saifuddin podkreślił również potrzebę wzmacniania współpracy transgranicznej w celu przeciwdziałania coraz bardziej złożonym przestępstwom z wykorzystaniem technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji.

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