Malezja rozważa możliwe formy wsparcia dla prywatnego taniego przewoźnika AirAsia, jednak władze nie planują po prostu wpompować środków publicznych do spółki. Poinformował o tym Anthony Loke, który w tym tygodniu zrezygnował ze stanowiska ministra transportu, podaje Channel NewsAsia.

Według Loke’a malezyjskie Ministerstwo Finansów analizuje różne warianty pomocy dla największej w Azji Południowo-Wschodniej taniej linii lotniczej. Ostateczną decyzję w sprawie warunków możliwego wsparcia ma podjąć premier Anwar Ibrahim, który stoi również na czele resortu finansów.

Zadłużenie i koszty przewoźnika

AirAsia kontroluje około 60% krajowego rynku lotniczego Malezji. Na dzień 30 czerwca jej bieżące zobowiązania wynosiły 18,4 mld ringgitów, czyli 4,52 mld dolarów amerykańskich. Spółka mierzy się z rosnącymi cenami paliwa lotniczego i wahaniami kursów walut.

Przewoźnik informował, że chce pozyskać do 1 mld dolarów na międzynarodowych rynkach długu, a także uzyskać 700 mln ringgitów w lokalnych liniach kredytowych. Współzałożyciel AirAsia Tony Fernandes powiedział wcześniej agencji Reuters, że oczekuje zakończenia pozyskiwania 1 mld dolarów w okresie od grudnia do lutego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Warunki możliwej pomocy

Loke zaznaczył, że wsparcie prywatnej spółki musi być odpowiednio ustrukturyzowane. Władze dążą do utrzymania połączeń lotniczych, jednocześnie nie tworząc ryzyka dla finansów publicznych.

Starszy doradca polityczny Anwara Ibrahima, Tengku Zafrul Aziz, oświadczył, że wszelka pomoc państwowa dla prywatnej spółki powinna chronić przedsiębiorstwo i jego pracowników, a nie akcjonariuszy. W ubiegłym miesiącu malezyjskie Ministerstwo Finansów podało, że nie podjęło zobowiązań dotyczących wsparcia finansowego AirAsia w formie gwarancji, pożyczek ani zastrzyków środków publicznych.

W tym roku liniom lotniczym przyznano już ograniczoną ulgę: Urząd Lotnictwa Cywilnego Malezji od 1 maja wydłużył okres odroczenia płatności opłat i należności lotniczych z 30 do 60 dni.

Czytaj nas na