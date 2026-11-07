Malezja wypłaci po 10 tys. ringgitów, czyli około 2460 dolarów USA, rodzinom 54 swoich obywateli, którzy nadal są uznawani za zaginionych po sierpniowych powodziach w rejonie przygranicznym Nepalu i Tybetu. Decyzję podjął premier Anwar Ibrahim na posiedzeniu rządu 6 listopada, informuje Channel NewsAsia.

Pomoc zostanie rozdzielona przez NADMA

Środki zostaną przekazane za pośrednictwem Malezyjskiej Narodowej Agencji Zarządzania Kryzysowego NADMA. Według ministra zasobów ludzkich R. Ramanana decyzja była wynikiem długotrwałych rozmów prowadzonych przez władze.

Wypłaty będą rozdzielane między najbliższych krewnych zgodnie z kolejnością priorytetów NADMA. W pierwszej kolejności pomoc mają otrzymać małżonkowie osób zaginionych, a następnie ich rodzice i dzieci. Ramanan polecił również K. Ravindranowi Nairowi, szefowi Malezyjskiej Jednostki Transformacji Społeczności Indyjskiej, doprecyzować szczegóły w Ministerstwie Finansów i skontaktować się z poszkodowanymi rodzinami.

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Skutki powodzi

Powodzie w regionie na granicy Nepalu i Tybetu rozpoczęły się 26 sierpnia po zawaleniu się lodu i skał, które wywołało potoki wody, błota i rumowiska w himalajskich dolinach. Kataklizm zniszczył budynki, pojazdy, drogi i mosty, a także znacznie utrudnił łączność, komunikację transportową i działania ratunkowe.

Wśród poszkodowanych byli turyści i pielgrzymi zmierzający do góry Kailash w Tybecie, świętego miejsca dla hinduistów i buddystów. Początkowo malezyjskie władze informowały o 55 swoich obywatelach, z którymi utracono kontakt. Jeden z nich bezpiecznie wrócił do domu 1 października, dlatego liczba zaginionych zmniejszyła się do 54. Poszukiwania Malezyjczyków trwają, choć Nepal zakończył operację poszukiwawczo-ratunkową i przeszedł do fazy odbudowy. Według rządu Nepalu w wyniku katastrofy zginęło co najmniej 1451 osób, a około 5700 kolejnych, w tym ponad 600 cudzoziemców, uznaje się za zaginione.

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