Malezja wezwała operatorów centrów danych do przestrzegania nowych ograniczeń Stanów Zjednoczonych dotyczących dostaw zaawansowanych chipów do sztucznej inteligencji. Jak informuje Channel NewsAsia, 18 listopada powiedział o tym malezyjski minister handlu Johari Abdul Ghani po ogłoszeniu przez Waszyngton nowych ograniczeń dotyczących dostaw wysokowydajnych półprzewodników.

Wyjaśnienia ze strony USA

Według Johariego Abdula Ghaniego nie wie on jeszcze, jak nowe zasady wpłyną na wymogi finansowania poszczególnych firm. Jednocześnie podkreślił, że uczestnicy rynku centrów danych muszą przestrzegać amerykańskich zasad dotyczących chipów, które są uznawane za strategiczny zasób.

Minister oświadczył również, że Malezja będzie zwracać się do władz USA o wyjaśnienia, w szczególności dotyczące licencjonowania i świadczenia usług centrów danych na rzecz stron trzecich. Po otrzymaniu wymogów kraj planuje poinformować wszystkie 117 zatwierdzonych projektów centrów danych, aby zapewnić ich zgodność z zasadami.

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Kontrole i dochodzenie

Johari Abdul Ghani zauważył, że działalność firm z klientami z innych krajów może wymagać dokładniejszej kontroli oraz procedur identyfikacji klientów ze strony władz USA. Jak stwierdził, malezyjskie władze nadal nie mają dowodów na to, że najemcy centrów danych w kraju handlowali chipami lub reeksportowali je z naruszeniem amerykańskich zasad.

Malezja prowadzi również dochodzenie w sprawie lokalnego oddziału singapurskiej firmy chmurowej Megaspeed. Firma jest objęta amerykańską kontrolą w związku z tym, czy mogła zostać wykorzystana do obchodzenia kontroli eksportowych dotyczących chipów AI. Megaspeed, która jest klientem producenta chipów Nvidia, zaprzeczyła tym oskarżeniom i oświadczyła, że poważnie traktuje swoje zobowiązania dotyczące przestrzegania amerykańskich zasad.

Malezja stała się regionalnym centrum centrów danych i od 2021 roku przyciągnęła do tego sektora niemal 100 mld dolarów inwestycji. Jednocześnie analitycy ostrzegają, że zaostrzenie kontroli nad wykorzystaniem chipów AI może spowolnić jego rozwój.

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