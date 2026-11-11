Na Malediwach rząd przedłożył parlamentowi projekt ustawy przewidujący stały zakaz wjazdu dla wszystkich posiadaczy izraelskich paszportów. Prezydent Mohamed Muizzu oświadczył, że zgodnie z nowymi zasadami Izraelczykom nie będzie wolno wjechać do kraju w żadnych okolicznościach — informuje Jerusalem Post.

Zakaz bez określonego terminu

Według Muizzu wcześniejsze propozycje przewidywały ograniczenie wjazdu do czasu zakończenia tego, co nazwał ludobójstwem narodu palestyńskiego przez Izrael, które, jak twierdził, rozpoczęło się po 7 października 2023 roku. Obecny projekt ustawy, jak powiedział, ustanawia bezwarunkowy zakaz niezależnie od dalszych okoliczności.

Prezydent oświadczył również, że Malediwy konsekwentnie bronią swojego stanowiska w kwestii palestyńskiej na forach międzynarodowych i wykorzystują mechanizmy prawne do wspierania Palestyńczyków. Rząd przekazał poprawki do ustawy o imigracji Ludowemu Madżlisowi, organowi ustawodawczemu Malediwów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia dla inwestorów

Ponadto rząd przedłożył odrębny projekt ustawy w sektorze nieruchomości. Dokument ma zakazać izraelskim osobom fizycznym i firmom inwestowania w projekty deweloperskie lub kupowania nieruchomości na Malediwach.

Muizzu zaznaczył, że obywatele Izraela posiadający podwójne obywatelstwo mogą mieć możliwość wjazdu do kraju na podstawie innego paszportu. Jednocześnie, jak powiedział, nie będą mogli inwestować, ponieważ nabywcy będą sprawdzani. Poprzedni zakaz wjazdu dla Izraelczyków na Malediwy wszedł w życie w ubiegłym roku.

Czytaj nas na