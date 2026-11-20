Małe lodowce na Kaukazie mogą niemal całkowicie zniknąć do 2100 roku w scenariuszu wysokich emisji — wynika z oceny Azjatyckiego Banku Rozwoju. Badanie wskazuje również na przyspieszone cofanie się lodowców w Azji Centralnej i na Kaukazie, informuje OilPrice.

Analiza trzech dorzeczy

Ocena zatytułowana Glaciers to Farms Climate Risk and Capacity Assessment objęła cztery dekady danych pogodowych. Przeanalizowano w niej lodowce oraz wzorce wykorzystania wody w dorzeczach trzech rzek: Narynu i Pandżu w Azji Centralnej, a także Kury na Kaukazie.

Na podstawie danych historycznych autorzy przygotowali odrębne prognozy dla każdego dorzecza, koncentrując się na lodowcach, pokrywie śnieżnej i strefach wieloletniej zmarzliny. Według oceny lodowce na Kaukazie cofają się najszybciej, a średnia temperatura w obu regionach może do 2085 roku wzrosnąć o maksymalnie 5°C w porównaniu z obecnym poziomem.

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Zagrożenia dla wody i energetyki

Modele przewidują degradację wieloletniej zmarzliny, zmiany przepływu rzek oraz długoterminowe zmniejszenie naturalnych zasobów wody. Choć na niektórych obszarach możliwy jest wzrost opadów zimowych, ogólna dostępność wody będzie się zmniejszać z powodu ograniczenia spływu zasilanego przez lodowce.

W raporcie zaznaczono, że zmiany te mogą osłabić bezpieczeństwo wodne, produkcję hydroenergii i wydajność rolnictwa. Rosną również zagrożenia suszami, osuwiskami i przerwaniem jezior lodowcowych, podczas gdy możliwości monitorowania takich zagrożeń są obecnie ograniczone.

Azjatycki Bank Rozwoju zalecił poprawę monitorowania lodowców i systemów wczesnego ostrzegania, modernizację zarządzania zasobami wodnymi, rozwój odpornych na klimat upraw oraz bardziej efektywnych praktyk rolniczych.

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