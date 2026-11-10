Manchester United coraz bardziej prawdopodobnie zwolni głównego trenera Michaela Carricka, choć ostateczna decyzja w sprawie jego przyszłości w klubie jeszcze nie zapadła. Poinformowało o tym BBC Sport, powołując się na kilka źródeł.

Decyzja podczas przerwy reprezentacyjnej

Klub pozostawił Carricka na stanowisku po domowej porażce 0:3 z Bournemouth 25 października. Wówczas kierownictwo planowało ponownie ocenić sytuację podczas przerwy reprezentacyjnej w tym miesiącu. Według BBC Sport rada dyrektorów trzyma się tego planu.

Jednocześnie, według informacji portalu, rośnie prawdopodobieństwo, że dyrektor wykonawczy Omar Berrada i dyrektor ds. piłki nożnej Jason Wilcox zarekomendują mniejszościowemu właścicielowi sir Jimowi Ratcliffe'owi oraz rodzinie Glazerów zwolnienie Carricka.

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Wyniki zespołu i kandydaci

Remis 4:4 z Aston Villą w niedzielę pozostawił Manchester United na 18. miejscu w tabeli. Zespół zanotował najgorszy start sezonu w rozgrywkach krajowych od 40 lat.

W październiku BBC Sport informowało, że klub analizował możliwość zatrudnienia byłego głównego trenera Newcastle Eddiego Howe'a oraz byłego trenera reprezentacji Niemiec Juliana Nagelsmanna w miejsce Carricka. Były trener Chelsea Antonio Conte jest zainteresowany tym stanowiskiem, według portalu, a były szkoleniowiec Tottenhamu Mauricio Pochettino jest otwarty na przejście na Old Trafford.

Pochettino w sierpniu przedłużył kontrakt z reprezentacją USA. Zdaniem BBC Sport jego umowa może zawierać zapisy pozwalające trenerowi odejść ze stanowiska dla określonych prestiżowych wakatów.

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