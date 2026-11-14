Manchester United pokonał Crystal Palace 2:0 — Sky Sports News

Kobieca drużyna Manchesteru United pokonała Crystal Palace 2:0 w meczu Women's Super League rozegranym na Leigh Sports Village. Maya Le Tissier otworzyła wynik w 18. minucie strzałem z około 25 jardów w swoim 150. występie na poziomie klubowym, informuje Sky Sports.

Gole Le Tissier i Terland

Manchester United przeważał przez całą pierwszą połowę i objął prowadzenie dzięki golowi Le Tissier. Po przerwie Crystal Palace stawiał większy opór, jednak w 65. minucie gospodynie podwoiły przewagę. Hinata Miyazawa i Jess Park stworzyły akcję, którą Elisabeth Terland skutecznie zakończyła.

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Przewaga gospodyń

Manchester United oddał 22 strzały, ale tylko trzy z nich były celne. Pod koniec spotkania Lea Schüller przerzuciła piłkę obok bramki. Jednocześnie zawodniczki Crystal Palace nie zdołały oddać strzału, który zmusiłby do interwencji bramkarkę United Phallon Tullis-Joyce. Le Tissier również wielokrotnie powstrzymywała kontrataki rywalek.

Po zwycięstwie Manchester United awansował na czwarte miejsce w tabeli WSL, podczas gdy Crystal Palace pozostał na 11. pozycji.

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