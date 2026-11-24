Manchester United będzie miał ograniczone możliwości wydawania pieniędzy na nowych piłkarzy w najbliższych oknach transferowych z powodu zamiaru budowy stadionu na 100 tys. widzów. Powiedział o tym dyrektor generalny klubu Omar Berrada w wywiadzie dla Sky Sports.

Według Berrady klub mógłby w krótkiej perspektywie wydać więcej na skład, gdyby kierował wszystkie swoje zasoby wyłącznie na ten cel. Jednocześnie kierownictwo musi uwzględniać cele długoterminowe, w tym budowę areny, którą klub chce uczynić najlepszym stadionem piłkarskim na świecie.

Stadion na 100 tys. miejsc

Obecny Old Trafford mieści nieco mniej niż 75 tys. kibiców. Nowy stadion, zgodnie z planem klubu, będzie przeznaczony dla 100 tys. widzów. Berrada powiedział, że projekt ma poprawić doświadczenia osób odwiedzających mecze i umożliwić większej liczbie ludzi udział w spotkaniach.

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Zaznaczył również, że przebudowa Old Trafford wymagałaby znacznych wydatków i przez wiele lat powodowałaby istotne niedogodności dla kibiców. Ponadto taki wariant ograniczałby liczbę dodatkowych miejsc. Według dyrektora generalnego klub rozmawiał z doradczą grupą kibiców i forum kibiców oraz przeprowadził, według jego oceny, dwie ankiety. Berrada twierdzi, że większość sympatyków uważa nową arenę za lepsze rozwiązanie.

Koszt projektu i finanse klubu

Podczas prezentacji planów w marcu Manchester United oszacował koszt projektu stadionowego na 2 mld funtów. Jak informuje Sky Sports, wśród rozważanych możliwych opcji finansowania jest między innymi sprzedaż praw do nazwy areny.

Według najnowszego sprawozdania finansowego klubu jego całkowite zadłużenie przekracza 1,1 mld funtów, a zadłużenie długoterminowe wzrosło do 557 mln funtów. Berrada powiedział, że jest pewny sytuacji finansowej klubu, i wskazał na wzrost łącznych przychodów o 4,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku — do 146,1 mln funtów. Podkreślił, że celem Manchesteru United pozostaje wygrywanie rozgrywek oraz inwestowanie w skład i akademię równolegle z pracą nad projektem stadionowym.

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